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Буданов анонсировал «большой обмен» на Пасху

  • 26.03.2026, 21:42
  • 3,314
Буданов анонсировал «большой обмен» на Пасху
Кирилл Буданов

Украина ведет переговоры с РФ.

До праздника православной Пасхи может состояться очередной обмен Украины удерживаемыми лицами с Россией. Об этом 26 марта сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Я надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен, и мы сделаем для этого все необходимое», – сказал он на мероприятии к четырехлетию создания координационного штаба по обращению с военнопленными.

По его словам, переговоры с РФ продолжаются и «новые обмены будут».

За четыре года полномасштабной войны Украине удалось вернуть домой 8669 своих граждан, сказал президент Украины Владимир Зеленский к годовщине создания коордштаба. По его словам, в это число входят как военные, так и гражданские

Некоторые из них находились в плену еще с начала агрессии России в Украине, то есть по 10 лет и больше.

«И это всегда хорошая новость в любой день, неделю и месяц, когда украинцы возвращаются и когда мы видим, что жизнь спасена. Я благодарю всех, кто делает это возможным», – добавил он.

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