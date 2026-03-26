В Минске колясочница не смогла попасть в автобус со спецобозначением

В Минске колясочница не смогла попасть в автобус со спецобозначением10
- 26.03.2026, 21:54
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Неоднозначное видео прокомментировал «Минсктранс».
В TikTok разошлось видео с девушкой в инвалидной коляске, которая из-за конструкции городского автобуса не смогла попасть в его салон. Подробности узнало агентство «Минск-Новости».
На видео запечатлели, как девушка с ограниченными возможностями не смогла попасть в салон высокопольного автобуса, несмотря на наличие спецобозначения, предполагающего возможность перевозки таких людей.
За четыре дня короткий ролик просмотрели более 520 тыс. раз и оставили под ним около 600 комментариев. Традиционно мнения комментаторов разделились.
@hunter.life007 #транспорт #минск ♬ оригинальный звук - twitch: haquwhy
Многие предположили, что видео не отражает реальной картины — якобы в задней двери предусмотрен выдвижной пандус. На самом же деле в этой модели автобусов его нет. По той же причине нельзя воспринимать всерьез и популярный совет «попросить водителя откинуть трап».
Между тем видео изучили в «Минсктрансе» и подтвердили, что в кадре — автобус модели МАЗ-105, и он полностью высокопольный.
— Не весь городской пассажирский транспорт низкопольный. Доля адаптированного к перевозке инвалидов пассажирского транспорта предприятия составляет более 93%. Транспорт постепенно обновляется — закупаются низкопольные модели, — рассказали специалисты. — К слову, на официальном сайте предприятия в разделе «Расписание городских и пригородных маршрутов» на виртуальном табло желтым фоном отмечено время отправления транспорта, оборудованного аппарелью.