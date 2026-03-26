Путин запретил миллиардерам «проедать» сверхдоходы от войны в Иране 6 26.03.2026, 22:09

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Ранее диктатор РФ предложил олигархами добровольно скинуться на войну в Украине.

Крупному бизнесу не стоит поддаваться на соблазн «проесть» дополнительные экспортные доходы, которые возникли в результате роста цен на сырье. Об этом заявил Владимир Путин в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки „лихорадит“, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их „проесть“, пустить на дивиденды либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты», — сказал Путин.

Он добавил, что «нужно сохранять благоразумие» и проявлять «умеренный консерватизм» как в корпоративных, так и в государственных финансах.

Война в Иране, взвинтившая цены на нефть, принесла России рекордную сырьевую выручку с апреля 2022 года: на минувшей неделе на нефтяном экспорте экономика заработала $2,458 млрд — на 120% больше, чем на неделе до начала американо-израильских ударов.

В правительстве не исключают введения налога на сверхприбыль (windfall tax) в ряде отраслей, сообщил, выступая в Госдуме в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Потому что по ряду позиций, наверное, сейчас цены находятся на уровнях, на которых мало кто предполагал, вообще могут ли они там такие быть, — сказал он. — Нам надо это все соотнести еще с инвестиционным циклом в этих отраслях, с тем чтобы начатые проекты тоже под угрозу не поставить. Поэтому мы здесь готовы к диалогу» (цитаты по «Интерфаксу»).

Российские власти уже вводили налог на сверхприбыль в 2023 году — после того, как цены на сырьевые товары взлетели из-за начала войны в Украине. Тогда горно-добывающие компании и металлурги заплатили в сумме около 300 млрд рублей, а нефтегазовые корпорации и угольная отрасль получили освобождение от windfall tax.

Помимо нефти и газа, Россия может заработать на удобрениях, указывает Андрей Сизов, гендиректор «Совэкона». Российские производители контролируют 23% мировых поставок аммиачных удобрений, 14% глобального рынка мочевины, а также почти 40% рынка калия вместе с Беларусью. Цены на мочевину из-за иранского кризиса, например, подскочили на 44%, до $670 за тонну, пишет Financial Times.

«Россия является одним из главных бенефициаров [войны] как крупный производитель сырьевых товаров, но так уж сложилось — это касается не только нефти и газа, но и удобрений, — отмечает Сизов. — По мере продвижения вниз по цепочке поставок сельскохозяйственной продукции цены на нее также растут, а у России довольно большие запасы».

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