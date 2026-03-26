Канада ввела санкции против «теневого флота» России
- 26.03.2026, 22:24
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Под ограничения попали еще 100 судов.
Канада ввела дополнительные санкции в отношении 100 судов российского «теневого флота».
Об этом говорится в пресс-релизе МИД Канады.
«Для дальнейшего усиления мер по противодействию уклонению России от санкций Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из «теневого флот» России», — говорится в сообщении.
В МИД Канады отмечают, что Россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования боевых действий в Украине, используя сеть судов и вспомогательных организаций, преимущественно нефтяных танкеров, известных как «теневой флот», для транспортировки санкционных товаров и сырья, включая нефть, в страны по всему миру.
«Эти санкции направлены на то, чтобы ограничить возможности России по финансированию военных действий, избегая при этом ненужного ущерба для обычных людей», — добавили в канадском министерстве.