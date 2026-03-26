Беларусь победила Кипр в товарищеском матче 3 26.03.2026, 22:26

7,820

Это первая победа футбольной сборной под руководством Виктора Гончаренко.

26 марта сборная Беларуси по футболу под руководством нового тренера Виктора Гончаренко провела первый матч. Это была товарищеская игра против сборной Кипра. Встреча закончилась победой белорусов со счетом 1:0.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом Беларуси. Наша команда нанесла немало ударов в створ ворот, владела территориальным преимуществом.

Единственный гол также был забит в первом тайме. Отличился новичок сборной Иван Тихомиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com