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Беларусь победила Кипр в товарищеском матче

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  • 26.03.2026, 22:26
  • 7,820
Беларусь победила Кипр в товарищеском матче

Это первая победа футбольной сборной под руководством Виктора Гончаренко.

26 марта сборная Беларуси по футболу под руководством нового тренера Виктора Гончаренко провела первый матч. Это была товарищеская игра против сборной Кипра. Встреча закончилась победой белорусов со счетом 1:0.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом Беларуси. Наша команда нанесла немало ударов в створ ворот, владела территориальным преимуществом.

Единственный гол также был забит в первом тайме. Отличился новичок сборной Иван Тихомиров.

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