Часть Хорватии накрыла снежная буря
- 26.03.2026, 22:50
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Объявлен «красный уровень» опасности.
В Хорватии отмечается резкое ухудшение погодных условий: из-за снежной бури Государственный гидрометеорологический институт объявил «красный уровень» опасности для трех регионов.
Об этом пишет Večernji list.
Из-за сильного снега и штормового ветра пострадало движение грузовых автомобилей и фур с прицепами из внутренних районов страны в сторону Адриатического побережья и обратно.
В прибрежных районах порывы ветра достигают ураганной силы, что делает передвижение по мостам и открытым участкам дорог крайне опасным.
Спасательные службы призывают водителей не выезжать на дорогу без крайней необходимости и обязательно иметь полное зимнее снаряжение.