Россияне атаковали Черниговскую область 26.03.2026, 23:03

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Дрон поразил объект инфраструктуры.

Вечером в четверг, 26 марта, российские оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по объекту инфраструктуры в городе Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Атака произошла около 19:10. Конкретный объект не уточняется.

«Под ударом оказался объект инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Информация уточняется», — отметил Селиверстов.

Сегодня вечером Россия продолжает обстреливать территорию Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

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