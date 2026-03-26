Россияне атаковали Черниговскую область
- 26.03.2026, 23:03
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Дрон поразил объект инфраструктуры.
Вечером в четверг, 26 марта, российские оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по объекту инфраструктуры в городе Семеновка Черниговской области.
Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
Атака произошла около 19:10. Конкретный объект не уточняется.
«Под ударом оказался объект инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Информация уточняется», — отметил Селиверстов.
Сегодня вечером Россия продолжает обстреливать территорию Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.