Суд ЕС отклонил иски 5 российских бизнесменов по санкциям 4 26.03.2026, 23:17

2,202

Мазепин, Хан, Пумпянский, Худавердян и Рашников попали под санкции в марте 2022 года.

Суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил апелляции о снятии санкций, поданные пятью российскими бизнесменами - основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, сооснователем Альфа-банка Германом Ханом, основателем группы «Синара» Дмитрием Пумпянским, экс-замгендиректором «Яндекса» Тиграном Худавердяном и главой совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктором Рашниковым. Соответствующее заявление опубликовали в четверг, 26 марта, на сайте суда, передает DW.

«Именно потому что они имеют существенное значение для российской экономики, эти лица, вероятно, будут косвенно способствовать финансированию дестабилизирующих действий против Украины, способствуя поддержанию прибыльности или процветания секторов экономики, в которых они работают», - указано в пояснении суда.

Еще одной причиной отклонения апелляций стало то, что суд установил «наличие объективной связи между, с одной стороны, крупными предпринимателями, работающими в прибыльных для России секторах, и, с другой стороны, целью, заключающейся в усилении давления на эту страну и издержках от ее действий по дестабилизации Украины».

Мазепин, Хан, Пумпянский, Худавердян и Рашников попали под санкции Европейского Союза (ЕС) в марте 2022 года. В 2023-м их апелляции отклонил Европейский суд общей юрисдикции, после чего они и обратились в Суд Европейского союза.

По данным на конец октября 2025 года, всего ЕС после начала войны РФ против Украины ввел санкции против более 2,5 тысячи физических и юридических лиц. Помимо крупных российских бизнесменов, под ограничения, в частности, попали высшие чиновники, люди и компании, работающие в российском военном секторе и секторе IT, а также ведущие энергетические предприятия.

При этом некоторым оказавшимся под санкциями ЕС лицам удалось добиться их снятия. В частности, в марте 2024-го из ограничительных списков исключили сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и гражданина Словакии Йозефа Хамблека, который возглавляет европейское отделение основанного в России мотоклуба «Ночные волки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com