Режим Лукашенко закрыл фонд помощи онкобольным детям 20 26.03.2026, 23:26

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Белорусы в шоке.

Недавно стало известно, что Беларуси ликвидирован благотворительный фонд KinderVita (СБУ «КиндерВита»), помогавший детям и молодым людям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями. В фонде записали обращение к Александру Лукашенко с просьбой отменить решение о ликвидации. За полдня оно набрало сотни тысяч просмотров в TikTok и Instagram, передает «Зеркало».

После того как фонд сообщил о ликвидации по решению властей, часть комментаторов предложили записать обращение к Лукашенко. В итоге видео появилось спустя два дня. В Instagram за несколько часов его посмотрели более 320 тысяч раз, в TikTok — свыше 70 тысяч.

Обращение в защиту ликвидированного фонда записано на фоне детского онкоцентра.

«Мы знаем, что государство делает все возможное для выздоровления наших детей, а ангелы в белых халатах спасают их жизни. В этой борьбе мы не одни. Рядом с нами на протяжении пяти лет — благотворительная организация „КиндерВита“, которая дарит то, что нельзя купить за деньги: человеческое участие, веру в завтрашний день, веру в победу над болезнью», — говорится в обращении.

Отмечается, что фонд создан «матерью, женщиной», которая как никто другой «понимает нашу боль и отчаяние».

Фонд «КиндерВита» основала в 2021 году Надежда Манцевич. В 2019 году у ее ребенка диагностировали онкологическое заболевание, и она решила создать благотворительную организацию, чтобы помогать больным детям. За годы работы фонд провел множество ярких акций для ребят, находящихся в онкоцентре.

«Для всех нас „КиндерВита“ — это не просто организация, это добрый волшебник, который дарит нашим детям радость и возвращает беззаботное детство, где нет слез, страданий, боли. Пожалуйста, услышьте нас! Отмените решение Мингорисполкома о ликвидации благотворительной организации „КиндерВита“. Нельзя ликвидировать то, что спасает детские жизни», — говорится в видеообращении к Лукашенко.

Записали его, видимо, родители больных детей.

Комментариев в Instagram к вечеру 26 марта набралось свыше 600, популярны такие:

«Я знаю, как работала „КиндерВита“. Это были не слова, а реальные спасенные жизни. Закрыть такой фонд — преступление перед детьми… Репост! Пока нас не заставили молчать…»

«Родители, милые! Я несколько раз посмотрела ваше обращение и не могу сдержать слез… Благодарю вас всех, за поддержку, за ваши слова и эту сплоченность! Пусть все ваши дети обязательно выздоравливают, и помните, что за даже за самыми темными тучами всегда появляется солнце. Всех вас искренне обнимаю».

«Когда фонд, который годами спасал детей, закрывают — это не просто новость, это катастрофа. Поддерживаю! Репост, чтобы услышали наверху».

«Невозможно смотреть без слез. Пусть восторжествует справедливость. KinderVita должна существовать, дальше дарить радость и поддерживать деток из онкоцентра».

Много слов поддержки и среди свыше 170 комментариев в TikTok:

«Пусть получится сохранить центр!»

«Пусть все получится у вас, нельзя забирать у деток радость».

«Боже, плачу, помоги, господи. Пусть все получится».

«Пусть у вас все получится! Почему?! Почему о таком надо просить, умолять?!»

Напомним, фонд KinderVita сообщил 24 марта, что пятью днями ранее главное управлении юстиции Мингорисполкома приняло решение о ликвидации данной организации.

«Официальная формулировка — „в связи с осуществлением деятельности, не соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в уставе“», — рассказывали в фонде.

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