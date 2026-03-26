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ВСУ взяли под контроль Березовое на Днепропетровщине

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  • 26.03.2026, 23:56
  • 2,758
ВСУ взяли под контроль Березовое на Днепропетровщине

Военные продолжают операцию по выбиванию российских войск с украинских территорий.

Украинские десантники полностью освободили от российских оккупантов село Березовое в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный Telegram-канал 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады взяли Березовое под полный контроль.

Военные продолжают операцию по выбиванию российских войск с украинских территорий.

В бригаде отмечают, что во время наступательных действий подразделений ДШВ противник несет значительные потери в живой силе.

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