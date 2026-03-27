В Нью-Йорке завершилось второе заседание по делу Мадуро

В Нью-Йорке завершилось второе заседание по делу Мадуро4
- 27.03.2026, 2:09
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Детали.
Экс-диктатор Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес во второй раз предстали перед судом в Нью-Йорке. Мадуро попытался убедить федерального судью в том, что правительство США вмешивается в его способность защищаться от обвинений, и дело должно быть прекращено, передает CNN.
Перед слушанием адвоката супругов Барри Поллака спросили, правда ли, что у диктатора есть проблемы с тревожностью и он часто кричит в своей камере. «Меня там по ночам нет, но я бы не стал придавать этому большого значения»,— сказал адвокат. Он также отказался напрямую отвечать на вопрос, как Николас Мадуро чувствует себя после почти трех месяцев заключения.
Федеральный прокурор обвинил Николаса Мадуро и Силию Флорес в «разграблении богатств Венесуэлы» и пытался убедить судью не разрешать республике оплачивать их судебные издержки. Федеральный судья пообещал в ближайшее время решить, обязать ли администрацию президента США Дональда Трампа разрешить Венесуэле оплатить издержки супругов.
Сегодня Дональд Трамп заявил, что против Николаса Мадуро «будут возбуждены и другие дела».
3 января спецназ США захватил и вывез из Венесуэлы Николаса Мадуро и Силию Флорес. В США супругов обвинили в причастности к наркоторговле. Исполняющей обязанности главы государства была назначена Делси Родригес.