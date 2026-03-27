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Из журналистки в пулеметчики: женщина-нацгвардеец впервые получила звание Героя Украины

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  • 27.03.2026, 3:00
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Из журналистки в пулеметчики: женщина-нацгвардеец впервые получила звание Героя Украины

Александра Давыденко участвовала в боях на передовой и спасала своих побратимов.

Пулеметчица Национальной гвардии Украины Александра Давыденко с позывным «Вырва» стала первой женщиной в истории этого рода войск, удостоенной звания Героя Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины и спикера Нацгвардии Руслана Музычука в Facebook.

«Впервые в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины присвоено женщине - пулеметнице Александре Давыденко с позывным «Вырва», - отметил Музычук.

По его словам, Давыденко - это бывшая журналистка из Запорожья, которая добровольно присоединилась к Силам обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения россиян.

В частности, в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района пулеметчица со своим подразделением в течение 42 дней удерживала позиции в условиях полного тактического окружения.

Также в январе 2026 года во время отражения российского наступления на Покровском направлении Александра лично ликвидировала четырех оккупантов и ранила еще двоих. Когда враг начал массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций, Давыденко получила ранения.

Несмотря это, женщина смогла эвакуировать раненого побратима с поля боя и спасла ему жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил защитнице орден «Золотая звезда».

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