Из журналистки в пулеметчики: женщина-нацгвардеец впервые получила звание Героя Украины

Из журналистки в пулеметчики: женщина-нацгвардеец впервые получила звание Героя Украины4
- 27.03.2026, 3:00
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Александра Давыденко участвовала в боях на передовой и спасала своих побратимов.
Пулеметчица Национальной гвардии Украины Александра Давыденко с позывным «Вырва» стала первой женщиной в истории этого рода войск, удостоенной звания Героя Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины и спикера Нацгвардии Руслана Музычука в Facebook.
«Впервые в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины присвоено женщине - пулеметнице Александре Давыденко с позывным «Вырва», - отметил Музычук.
По его словам, Давыденко - это бывшая журналистка из Запорожья, которая добровольно присоединилась к Силам обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения россиян.
В частности, в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района пулеметчица со своим подразделением в течение 42 дней удерживала позиции в условиях полного тактического окружения.
Также в январе 2026 года во время отражения российского наступления на Покровском направлении Александра лично ликвидировала четырех оккупантов и ранила еще двоих. Когда враг начал массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций, Давыденко получила ранения.
Несмотря это, женщина смогла эвакуировать раненого побратима с поля боя и спасла ему жизнь.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил защитнице орден «Золотая звезда».