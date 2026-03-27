Украина и Саудовская Аравия подпишут договор о безопасности 1 27.03.2026, 6:12

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Что известно.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг, 26 марта, прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию, планирует подписать с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом соглашение о «сотрудничестве в области безопасности», в частности о «защите воздушного пространства». Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника - какой именно страны, не уточняется.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», - написал о визите в Саудовскую Аравию Зеленский в своем Telegram-канале. Какие именно встречи глава украинского государства проведет в стране, в посте не указано. AFP также не приводит деталей о возможном соглашении между странами.

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