Украина и Саудовская Аравия подпишут договор о безопасности

Украина и Саудовская Аравия подпишут договор о безопасности1
- 27.03.2026, 6:12
- 4,194
Что известно.
Президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг, 26 марта, прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию, планирует подписать с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом соглашение о «сотрудничестве в области безопасности», в частности о «защите воздушного пространства». Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника - какой именно страны, не уточняется.
«Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», - написал о визите в Саудовскую Аравию Зеленский в своем Telegram-канале. Какие именно встречи глава украинского государства проведет в стране, в посте не указано. AFP также не приводит деталей о возможном соглашении между странами.