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Адмирал Брэд Купер: Военные удары США будут продолжаться

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  • 27.03.2026, 7:31
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Адмирал Брэд Купер: Военные удары США будут продолжаться
Брэд Купер

Глава Центрального командования вооруженных сил США призвал служащих ВМС КСИР к дезертирству.

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер призвал служащих ВМС КСИР покидать свои посты в связи с гибелью командующего Алиреза Тангсири. Соответствующее заявление опубликовано в Х.

В своем заявлении Купер сообщил, что гибель Алиреза Тангсири, давнего лидера ВМС КСИР, ведет к «необратимому упадку» подразделения. Он также отметил, что с начала военных действий в феврале ВС США ликвидировали 92% крупных кораблей ВМС Ирана.

«Военные удары США будут продолжаться. Поэтому мы призываем каждого иранца, служащего в ВМС КСИР, немедленно покинуть свой пост и вернуться домой, чтобы избежать дальнейшего риска ненужных травм или смерти»,— указано в заявлении.

Сегодня о гибели командующего ВМС КСИР в результате удара ЦАХАЛ сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Затем об этом также заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, на руках Алиреза Тангсири «много крови» и что именно он «руководил закрытием Ормузского пролива». Господин Тангсири возглавлял ВМС Корпуса стражей исламской революции с августа 2018 года.

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