WSJ: США могут отправить на Ближний Восток еще 10 тысяч солдат 3 27.03.2026, 8:07

1,528

Фото: EPA

Контингент будет включать пехоту и бронетехнику.

Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, контингент из 10 тысяч сухопутных войск будет включать пехоту и бронетехнику. Он пополнит ряды примерно 5 тысяч морских пехотинцев и тысяч десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, уже направленных в регион.

На данный момент точное местоположение войск на Ближнем Востоке пока неясно, но скорее всего, они окажутся в пределах досягаемости Ирана и острова Харг, который является важным центром экспорта нефти у берегов Ирана.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что откроет Ормузский пролив с помощью союзников или без этой помощи.

«Все заявления относительно развертывания войск будут поступать из Министерства обороны. Как мы уже говорили, президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями», - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Темы временем представитель Центрального командования США, отвечающего за американские войска на Ближнем Востоке, отказался от комментариев.

Напомним, вчера Axios сообщило, что США могут нанести по Ирану последний масштабный удар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com