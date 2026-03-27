США рассматривают три сценария по Ирану 2 27.03.2026, 8:15

В фокусе находится остров Харг.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке, включая удары по стратегическим иранским целям.

Об этом сообщает CNBS.

Речь идет, в частности, о сценариях вокруг стратегических островов в Персидском заливе.

По данным СМИ, США могут направить дополнительные тысячи военных в регион на фоне эскалации конфликта с Ираном. Рассматриваются различные варианты действий, включая операции по ключевым объектам, которые имеют критическое значение для иранской экономики и военной инфраструктуры.

В частности, в фокусе находится остров Харг - главный нефтяной экспортный хаб Ирана, через который проходит до 90% поставок нефти страны.

Ранее США уже нанесли масштабные удары по этому острову, уничтожив более 90 военных объектов, но не задев нефтяную инфраструктуру.

Также обсуждаются сценарии, связанные с другими стратегическими точками, в частности островом Кешм в Ормузском проливе, который имеет важное значение для контроля над морскими путями.

На этом фоне Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие в регионе - это самое большое развертывание сил со времен войны в Ираке 2003 года.

Как известно, эскалация вокруг Ирана происходит на фоне обострения ситуации вокруг ядерной программы Тегерана и безопасности судоходства в Ормузском проливе - одном из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

И хотя в последнее время президент США заявлял о возможном сворачивании военной деятельности в Иране, все же от сухопутной операции он не отказывался официально.

