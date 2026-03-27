В России атакован крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений

В России атакован крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений15
- 27.03.2026, 10:45
Вспыхнул пожар.
В Череповце Вологодской области РФ в ночь на 27 марта звучали взрывы. Местные власти пожаловались на атаку БпЛА на череповецкую промышленную зону и на «падение обломков».
Атакован химический завод «Апатит» группы «ФосАгро» – крупнейший в Европе производитель фосфоросодержащих удобрений, также могло прилететь по «Северстали». Подробности атаки сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Что известно
Около 3 часов ночи в Exilenova+ со ссылкой на сообщения жителей Череповца сообщили об атаке на АО «Апатит» (Череповецкий химический кластер группы «ФосАгро»).
«Это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объёмам выпуска NPK-удобрений», – объяснили в канале.
Россияне сливали в сеть большое количество видео и фото, запечатлевших как моменты прилетов, так и зарево от вспыхнувшего после них пожара.
Подтвердил атаку – без подробностей – и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Идет атака БПЛА на череповецкую промышленную зону. Действует ПВО. На месте падения обломков работают представители экстренных служб. Просьба сохранять спокойствие. Информация уточняется. Буду держать в курсе», – написал чиновник.
В Exilenova+ тем временем сообщили о вероятном поражении еще одного важного для российской экономики предприятия – сталелитейного завода «Северсталь»: там якобы горит одна из печей.
Тем временем российская ПВО, пытаясь сбить неизвестные добрые дроны, традиционно лупила по городу.