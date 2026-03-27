На 100-долларовых купюрах появится новый элемент 21 27.03.2026, 8:31

10,294

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Первые такие купюры будут уже в июне.

Уже летом этого года на бумажных деньгах США появится подпись президента Дональда Трампа. Это будет первый случай, когда действующий президент подпишет американские деньги.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ссылается на Минфин США.

В новых банкнотах, выпущенных к 250-летию независимости США, впервые за 165 будет отсутствовать подпись казначея, хотя обычно на деньгах были подписи казначея и министра финансов. Для поступления новых купюр в банки, может понадобиться несколько недель.

Первые 100-долларовые купюры с подписью Трампа и главы Минфина США Скотта Бессент будут напечатаны в июне, а в следующие месяцы будут другие купюры. Для того чтобы новые купюры поступили в банки, может потребоваться несколько недель.

На данный момент Минфин продолжает выпускать банкноты с подписями бывшей главы министерства при Байдене - Джанет Йеллен, и казначейки - Линн Малербы.

Таким образом по Малерба станет последней среди казначеев, чьи подписи появлялись на федеральных денежных купюрах США с 1861 года, когда правительство США впервые выпустило их.

Действующий министр финансов США Скотт Бессент сказал, что этот шаг уместен в связи с 250-летием США, учитывая сильный экономический рост и финансовую стабильность в США во время второго срока Трампа.

«Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем выпуск долларовых купюр с его именем, и вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к 250-летию со дня рождения президента», - сказал Бессент.

Reuters отмечает, что изменение подписи - это очередная попытка администрации Трампа и ее союзников разместить имя президента на зданиях, учреждениях, правительственных программах, военных кораблях и монетах.

