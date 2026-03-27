Нефтеналивные порты РФ в Усть-Луге и Приморске снова в огне 16 27.03.2026, 8:39

18,662

Украинские дроны повторно атаковали Ленинградскую область.

Вечером 26 марта в Ленинградской области РФ начали раздаваться взрывы из-за дроновой атаки. Обстрел принес результаты: предварительно известно о повторном поражении двух российских нефтеналивных портов «Усть-Луга» и «Приморск», пишет OBOZ.UA.

Об этом свидетельствуют кадры, которые снимали и публиковали в интернете местные жители. Зарево было видно за десятки километров: один из пожаров зафиксировали даже с территории соседней Эстонии.

Россияне удивлялись громким взрывам и, игнорируя опасность, бежали к окнам или балконам, чтобы поделиться кадрами «хлопков».

В Ленинградской области, в том числе и в Санкт-Петербурге, объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. Жителей предупреждали о возможном снижении скорости мобильного интернета (хотя его и так практически не было в городе в последние дни).

Местный аэропорт «Пулково» сначала перестал принимать и отправлять самолеты, затем воздушная гавань перешла в режим работы «по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства». Об этом сообщали в «Росавиации».

Проект «КіберБорошно» проанализировал кадры «бавовны» и пришел к выводу, что в ночь на 27 марта произошло не одно, а два поражения.

Взрывы и пожары случились в районе портов «Приморск» и «Усть-Луга». Оба являются крупнейшими в регионе и обеспечивают значительную долю экспорта нефтепродуктов Российской Федерации.

Координаты, вычисленные на основе кадров объективного контроля:

– Выборг, POV на порт «Приморск»: 60.692364, 28.770786

– Нарва, POV на порт «Усть-Луга»: 59.387485, 28.171186

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com