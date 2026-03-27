В Минске заметили необычный светофор 1 27.03.2026, 9:06

Почему «кнопку вызова» разместили в непривычном месте?

В сети опубликовали видео светофора, на котором вызывное пешеходное табло в желтом коробе размещено выше человеческого роста. В чем причина инженерного решения, узнало агентство «Минск-Новости».

«Возле ТЦ Prizma есть светофор для баскетболистов», — подписали видео в одном из столичных телеграм-каналов. Автор акцентировал внимание на желтом коробе, который, как правило, предназначен для вызова пешеходами разрешающего сигнала. Однако в этом случае устройство закрепили слишком высоко, и участники дорожного движения попросту не могли им пользоваться

В комментариях публиковали различные объяснения такого решения, однако в действительности причина оказалась банальной. Желтым коробом оказалось устройство звукового сигнала.

— Это элемент системы регулирования дорожного движения. Он дополнительно информирует водителей о смене светофорного сигнала, — рассказали в СМЭП Мингорисполкома.

Чтобы конструкция не порождала домыслов, специалисты оперативно заменили ее на другую.

