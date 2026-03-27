Перемирие длилось недолго: Пакистан возобновил бои против Афганистана 5 27.03.2026, 9:14

2,994

Фото: Abdul Basit/AFP/Getty Images

В новом противостоянии уже погибли сотни людей.

Пакистан возобновил операцию в Афганистане, в результате которой погибли сотни людей, положив конец временному прекращению огня, заключенному для празднования мусульманского праздника Ид.

Об этом сообщает Blooomberg.

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Тахир Андраби, операция против Афганистана будет продолжаться до достижения целей, об этом он сообщил на еженедельном брифинге в Исламабаде в четверг.

Известно, что Пакистан просит правительство Талибана прекратить деятельность боевиков, совершающих нападения и планирующих их из Афганистана.

Столкновения, начавшиеся около месяца назад, были прекращены с 19 по 24 марта по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции. Пауза произошла после смертельных авиаударов Пакистана в Кабуле по медицинскому учреждению, в результате чего погибли 400 человек, что вызвало глобальную тревогу и призывы к прекращению огня. Пакистан отрицает это заявление и заявил, что напал на хранилище боевиков.

Почему столкновения между Афганистаном и Пакистаном эскалируют

Как сообщает Associated Press, представители афганского движения «Талибан» заявили, что бои вдоль границы возобновились в среду по истечении срока прекращения огня, в результате чего два человека погибли, а другие получили ранения.

Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану в феврале и с тех пор нанес удары по военным и другим объектам в глубине страны. Пакистан атаковал 81 объект и убил более 700 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com