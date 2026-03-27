Победа США над Ираном ударит по РФ

Победа США над Ираном ударит по РФ1
- 27.03.2026, 9:46
- 3,662
В Центре противодействия дезинформации объяснили угрозу для Путина.
Поражение Ирана в войне будет иметь плюсы для Украины, поскольку такой результат приведет к постепенной дестабилизации режима главы Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
«От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление России и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке и исчезновение террористических прокси», - написал он.
Коваленко подчеркнул, что народ Ирана заслужил жить без нынешнего режима и на цивилизованное развитие. В то же время РФ будет делать все, чтобы «помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз». Кроме того, Кремль будет пытаться обострять войну против Украины.
Резюмируя он добавил, что от решения ситуации с Ираном зависит как режим Путина, так и успех западной цивилизации.
«Поражение иранского режима неизбежно приведет к постепенной дестабилизации режима Путина. Западные аналитики считают, что до мая США окончательно решат все вопросы в Иране. Посмотрим, от этого многое зависит, в частности, дальнейший успех западной цивилизации», - подытожил Коваленко.