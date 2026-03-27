«Американцы сделали выводы о культурном уровне Лукашенко» 20 27.03.2026, 12:41

Диктатора унижают, не церемонясь.

Сразу два человека из окружения президента США позволили себе неделикатные высказывания в адрес правителя Беларуси. Джон Коул рассказал нелицеприятные подробности совместных застолий. А Мелания Трамп дезавуировала заявления правителя Беларуси о том, что она якобы обращалась к нему с просьбой.

О том, специально или случайно американская сторона обесценивает свои прежние высказывания в адрес беларуского правителя, «Филин» порассуждал с Александром Класковским.

— Коул рассказал подробности о встречах с Лукашенко во время большой конференции, посвященной вопросу захвата заложников, — уточнил Александр Класковский. — Тут хочется отметить, в контексте какой тематики он вспомнил белорусский сюжет.

И уже само это многое говорит о представлении американцев. То, что они называют Лукашенко «высокоуважаемым президентом», не мешает им относить его в разряд террористов, захвативших заложников.

Кстати, о заложниках писал в своих твитах и Трамп. Вот их настоящее видение беларуского режима, который берет политических заложников.

И еще, полагаю, американцы сделали выводы о культурном уровне беларуского правителя. Очевиден контраст между «сильным лидером» и грубым бескультурным мужиком, который много пьет и постоянно ругается матом во время деловых, пусть и неформальных встреч.

Это оценка без прикрас. Думаю, такими откровениями Коул прежде всего хотел продемонстрировать, с какой публикой, с какими контрагентам ему приходится иметь дело.

И, конечно, то, как мастерски он этих людей ловит на их примитивных психологических установках. Поймать их, как рассказал спецпосланник американского президента, не сложно.

У Коула есть фраза: мы поговорили минут сорок, он жаловался, я поддержал и «с этого момента он был у меня в кармане». То есть у опытного переговорщика нет проблем договориться с такой публикой.

Полагаю, то, что Коул позволил себе такие откровенные публичные высказывания, говорит о том, что американцы убеждены: Лукашенко очень заинтересован в продолжении диалога с ними, в продолжении этой «большой сделки» и даже подобные, не красящие его характеристики, его не остановят.

По отношению к Путину они бы себе такого не позволили, а Лукашенко, в их глазах его вассал, никуда не денется.

— А чем можно объяснить возмущение Мелании Трамп заявлением Лукашенко, которое она назвала ложным?

— Тут мне кажется, все-таки вышло недопонимание. Потому что откуда-то, тем не менее, Лукашенко узнал о списках детей. Моя версия такая: поскольку известно, что Коул дружит с Трампом семьями, возможно, они встречались, обедали по-семейному и Мелания могла рассказать, что передала Путину такие списки.

А Коул уже от себя решил упомянуть о них в неформальном разговоре с Лукашенко, зная, что тот общается с Путиным, и, возможно, также сможет посодействовать в этом вопросе.

То есть лично Мелания действительно ничего Лукашенко не передавала. Поэтому ее возмутило то, как он вдруг начал козырять тем, что у них какие-то общие дела.

Тут еще и разговорчивость самого Лукашенко нужно учесть. А встреча с Коулом явно потешила его тщеславие и после он хвалился на все стороны всем подряд, вплел и историю про Меланию и детей.

— В любом случае, в подобных комментариях прослеживается нелицеприятная оценка Лукашенко. Понимает ли он сам или кто-то в его окружении, как выглядит в глазах американцев?

— На мой взгляд, как раз Лукашенко вряд ли понимает. Он за столько лет оторвался от действительности и когда, например, начинает рассказывать, каким политиком мирового масштаба является, кажется, что говорит он с искренним вдохновением.

Лукашенко вполне может не понимать своего реального масштаба, карикатурности каких-то своих действий. Иначе не появлялась бы на столе собака Умка. Надеюсь, что хотя бы когда они пили водку с Коулом, ее не было на столе.

Есть множество примеров таких ситуаций. И в окружении наверняка есть люди, которые понимают, что это, откровенно говоря, не комильфо, неприемлемо в интеллигентном обществе. Но они знают норов своего хозяина, знают, что лучше ему не перечить, поэтому улыбаются, прислуживают, подыгрывают.

А то, что такие абсолютно неэтичные, неподобающие сцены постоянно повторяются, говорит о том, что окружение не решается, боится сказать вождю, что такие манеры не вызывают восхищения у приличной публики.

