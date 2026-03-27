«Он говорил по-литовски без акцента»
- 27.03.2026, 10:13
В Вильнюсе полиция задержала провокатора.
В среду утром полиция в центре Вильнюса задержала несовершеннолетнего, который на набережной Вилии написал краской надпись «Вільня наша». В деле обнаружился интересный поворот.
Как сообщает LRT.lt, нарушителя остановил прохожий. Житель Вильнюса шел утром на работу, когда увидел необычное зрелище.
— Я видел, что человек сидит на корточках, что-то делает. Я не обращал особого внимания, но, когда подошел ближе, заметил, что человек с капюшоном, одетый в черное, что-то фотографирует, — рассказал Паулюс в интервью изданию.
Мужчина уже слышал о таких надписях в Вильнюсе, которые правоохранительные органы трактуют как провокации с целью посеять раздор в Литве.
— Я спросил: «Что вы здесь делаете?» Он посмотрел на меня, понял, что его поймали, и начал убегать, — вспоминает Паулюс.
Мужчина бросился за подростком. Догнать удалось в районе проспекта Гедимина — парень споткнулся, упал, и мужчина прижал его к земле.
По словам Паулюса, задержанный начал говорить, что ему всего 14 лет, расплакался и начал просить прощения.
— Он сказал, что не хотел ничего рисовать, что сделал это потому, что ему угрожали, что, если он не нарисует эти слова и не сфотографирует, его дом сожгут, — рассказал собеседник.
Кроме того, его поразило то, что подросток говорил по-литовски без акцента.
Мужчина передал нарушителя полиции. По его словам, сотрудники, которые забирали парня, сказали, что знают этого молодого человека.