31 марта 2026, вторник, 11:16
США готовят «небывалый уровень безопасности» для танкеров в Ормузском проливе

  27.03.2026, 10:20
  • 3,036
В Вашингтоне рассчитывают, что трафик будет расти.

США планируют вскоре запустить программу страхования судов в Ормузском проливе. Речь о военном сопровождении танкеров с нефтью.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.

Бессент на заседании кабинета министров, в котором принимал участие президент Дональд Трамп, рассказал, что власти США приняли меры, чтобы нефть, застрявшая в море, стала доступной для мирового рынка.

«Ваши (Бессент обратился к Трампу - ред.) решительные действия, такие как программа морского страхования Международной корпорации развития, совместно с Центральным командованием, вскоре обеспечат перевозчикам в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели», - добавил он.

По словам министра, движение танкеров в регионе Персидского залива начинает восстанавливаться и будет только расти.

«Сегодня мы начинаем видеть все больше движения в Персидский залив и обратно - больше, чем вчера, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет увеличиваться с каждым днем даже до того, как мы полностью обеспечим безопасность пролива», - добавил он.

Бессент также заверил, что экономика США «лучше подготовлена к энергетическим сбоям», поскольку в стране стимулируют внутреннюю добычу нефти и газа.

«Многие недооценивают готовность американцев пережить краткосрочную волатильность ради 50 лет безопасности, которые нас ждут», - считает он.

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин