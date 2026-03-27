Случайный прохожий помог минчанке сохранить 24 000 рублей

Случайный прохожий помог минчанке сохранить 24 000 рублей9
- 27.03.2026, 10:28
- 6,960
Пенсионерка выглядела растерянно и «куда-то торопилась».
Случайный прохожий помог пенсионерке сохранить 24 000 рублей, которые она уже спрятала в подвал по требованию аферистов. Подробности инцидента рассказали в МВД, пишет «Зеркало».
67-летней минчанке позвонил злоумышленник под видом сотрудника «Энергосбыта». Под предлогом замены счетчиков он убедил женщину сообщить личные данные и код из СМС. Затем пенсионерке позвонил лжеправоохранитель, который угрожал тюрьмой и уговорил «задекларировать» сбережения.
Свидетелем телефонного разговора минчанки с мошенниками на улице стал случайный прохожий. Мужчина сообщил об этом в милицию, добавив, что пенсионерка выглядела «растерянно и куда-то торопилась».
Оперативники установили личность женщины и выяснили, что она действительно разговаривала с мошенниками и по их просьбе уже успела оставить в подвале дома 24 000 рублей.
Аферисты не успели завладеть деньгами — их изъяли и передали владелице.