31 марта 2026, вторник, 11:16
Случайный прохожий помог минчанке сохранить 24 000 рублей

  • 27.03.2026, 10:28
Пенсионерка выглядела растерянно и «куда-то торопилась».

Случайный прохожий помог пенсионерке сохранить 24 000 рублей, которые она уже спрятала в подвал по требованию аферистов. Подробности инцидента рассказали в МВД, пишет «Зеркало».

67-летней минчанке позвонил злоумышленник под видом сотрудника «Энергосбыта». Под предлогом замены счетчиков он убедил женщину сообщить личные данные и код из СМС. Затем пенсионерке позвонил лжеправоохранитель, который угрожал тюрьмой и уговорил «задекларировать» сбережения.

Свидетелем телефонного разговора минчанки с мошенниками на улице стал случайный прохожий. Мужчина сообщил об этом в милицию, добавив, что пенсионерка выглядела «растерянно и куда-то торопилась».

Оперативники установили личность женщины и выяснили, что она действительно разговаривала с мошенниками и по их просьбе уже успела оставить в подвале дома 24 000 рублей.

Аферисты не успели завладеть деньгами — их изъяли и передали владелице.

Рваная тряпка для Лукашенко
