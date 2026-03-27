«Мужчина кричал в очереди, что его должны пропустить, так как он из Москвы» 101 27.03.2026, 20:34

46,402

Белорусы рассказали, что их больше всего возмущает в поведении россиян.

Россияне массово задумались над переездом в Беларусь на фоне ограничения интернета у себя в стране. В соцсетях они спрашивают, как обстановка в Беларуси: что с ценами на жилье и как работает интернет. «Салідарнасць» спросила у соотечественников, которые живут в стране, как они относятся к подобной возможной релокации восточных соседей. Все имена собеседников изменены.

Дарья, 29 лет. «Со стороны россиян вижу наплевательское отношение к нашим гражданам и попытки навязать свое превосходство»

— Хотелось бы быть более дружелюбной и приветливой в этом вопросе, потому что беларусы в свое время тоже много куда переехали, но, увы, не получается.

Понимаю, что грести всех под одну гребенку нельзя, что есть много хороших россиян — в том числе мои друзья и знакомые, которые могут приехать на неделю. Но то, что я сейчас наблюдаю вживую и в интернете, повергает в шок.

Во-первых, тотальное несоблюдение правил: в девяти из десяти случаев, если вижу нарушение ПДД (кто-то припарковался на тротуаре или гоняет на дороге) — это машины на российских номерах.

Во-вторых, неуважение в целом. От знакомых слышала, как россияне пытаются расплатиться здесь своими рублями. Причем после отказа удивление из разряда «поменяйте сами» или «а что, у вас своя валюта?». Кого-то даже повергает в шок, что у нас свой язык.

Ну и самое больное — когда они с пеной у рта доказывают, что мы Белоруссия, а не Беларусь. Я не люблю ругаться в комментариях, но с одной из таких «одаренных» у нас были баталии под постом.

Считаю, что это абсолютное неуважение вперемешку с имперскими замашками. Позиция некоторых россиян — это отрицание многовековой истории Беларуси, наплевательское отношение к нашим гражданам и попытки навязать свое превосходство.

Казалось бы, в Россию тоже приезжает много белорусов, но никто не ведет себя там как царь, и не говорит, что Россия — часть Беларуси.

Самое страшное в этой ситуации, что когда-то мы действительно юридически можем потерять статус независимой республики (потому что фактически это уже наблюдается). Беларуского языка мало, в метро убрали транскрипцию на латинице, заменив на русскую. Недвижимость скупается россиянами, потому что даже с такими высокими ценами как у нас, в России квартиры все равно дороже. Про российских пропагандистов в Беларуси я вообще молчу...

Так что все это очень грустно. Если бы они приезжали «молча», то вряд ли бы у кого-то возникли вопросы. Например, люди из Китая живут спокойно, никого не оскорбляют, открывают свои кафе.

Мы живем в мире с относительно открытыми границами — жить можно не там, где родился. Но хочется больше уважения от людей, которые находятся не у себя дома.

Арина, 34 года. «Если они будут понимать, что Беларусь — другая страна со своими правилами, возможно, я поменяю мнение»

— Не скажу, что отношусь резко негативно. Но не очень рада этому, так как у нас разный менталитет. Многие россияне считают, что раз мы в основном говорим на русском, то должны жить по их правилам. А у нас и так хватает тех, кто не может стихотворение на белорусском прочитать или по приказу переименовывает название остановок.

Не отрицаю, что в России есть классные ребята. Но, похоже, многие из тех, кто к нам едет, не относится к их числу. Вот, например, недавно с подругой обсуждали историю из Тредс про россиян, которые гордились, что ехали в Беларуси 120 км/ч при разрешенных 60. Вот к нам поедут такие.

Поэтому отношусь не позитивно. Но если они будут понимать, что Беларусь — другая страна со своими правилами, возможно, я поменяю мнение.

Федор, 43 года. «Это влияет на нашу экономику, расходы»

— У нас сейчас очень много россиян. На трассе каждая пятая машина — с российскими номерами. Причем ездят так нагло: могут не включить поворотник, подрезать. А штрафы им за это не приходят.

Я, честно, плохо отношусь к тому, что они могут массово переехать в Беларусь. В этом плане я националист — мы уже давно могли перестроить нашу жизнь, говорить по-белорусски, но у нас идет навязывание русского.

Культурно беларусы с россиянами очень разные. Беларус не позволит у себя дома то, что они позволят у нас.

Как-то снимал квартиру в Витебске, которую сдает россиянка. Назвал ее по имени отчеству, а она стала хамить: чего это вы меня так называете, говорите, как в Европе — по имени, но на вы. Подумал: а что это вы европейцами стали, разве вы не против Европы всегда были? И вообще странно, что она мне в моей же стране делает замечание.

И, конечно, они едут к нам с деньгами, что сильно влияет на белорусскую экономику, на наши расходы. Квартиры, которые раньше стоили 50 тысяч долларов, после приезда россиян стали по 100 тысяч. А доходы у нас разные. Даже аренда стала баснословных денег — около 150 рублей в сутки.

Беларусы не могут позволить себе отдых в санатории за восемь тысяч рублей, а россияне — могут. Поэтому наши санатории забиты ими.

Государство, конечно, дает нам установку, что это «дружественная страна», «братья» и все в этом духе — поэтому, мол, надо относиться к этому нормально. Даже по БТ говорят «регионы», хотя у нас области.

У нас, конечно, тоже хватает грубых, невоспитанных людей. Особенно сейчас, когда общество разделилось на тех, кто «за» и «против». Но россияне, как мне кажется, по сравнению с нами вообще меры не чувствуют в своем поведении.

Игорь, 26 лет. «Мужчина кричал в очереди, что его должны пропустить, так как он из Москвы»

— Отношусь двояко: с одной стороны, ВВП нашей страны растет, так как россияне тут тратят деньги, с другой — все становится дороже, поскольку большинство приезжает из Питера и Москвы.

Также у меня не очень приятные отношения с русскими в Беларуси. Два года назад видел, как мужчина кричал в очереди, что его должны пропустить, так как он из Москвы.

Но чаще всего россиян можно встретить в Zara. Перед праздниками выносят полмагазина. Причем я сам слышал, как на кассе некоторые спрашивают, почему нельзя расплатиться российскими рублями, ведь мы «почти одна страна».

Мария, 28 лет. «Почему-то всегда требуют знать курс российского рубля, хотя белорусы обычно знают только курс доллара»

— Мне, как водителю, важна безопасность движения. Большинство белорусов аккуратны в вождении, чего нельзя сказать о водителях из России, которые часто создают аварийные ситуации. Недавно чуть не случилось ДТП, когда меня подрезала машина без поворотника на российских номерах.

Во дворе одного из новых районов Минска есть проблема с парковками, но наши люди не наглеют, в то время как авто на российских номерах могут стоять вторым рядом, перекрывая полностью проезд. При этом контактные номера не указаны. И такое происходит регулярно.

Может показаться, что это какой-то прикол, когда говорят, что россияне хотят рассчитаться своими рублями у нас в стране, но это наша реальность. Когда еще работала в сфере обслуживания, была частой свидетельницей подобного. Еще они почему-то всегда требуют знать курс, хотя беларусы обычно знают только курс доллара.

Также меня очень волнует вопрос стоимости жилья. За последний год цены выросли на 20-25%. Если россияне начнут массово переезжать, цены поднимутся еще выше. Хотя куда еще выше? Мне как одинокой девушке без помощи мамы, папы и наследств хотелось бы самостоятельно купить квартиру, но в нынешнее время это кажется невозможным.

Еще раздражает, что все в первую очередь говорят про то, что у нас все работает без ВПН, есть оригинальная кола, Зара и Бершка. Но больше всего бесит, когда приезжают и даже не знают правильное название страны, а еще бывает учат нас, показывая, что у них где-то там написано.

Разговоры о том, как много у нас россиян и их поведении постоянно присутствуют среди друзей, коллег, родственников. Особенно в последнее время. Ну и в ленте Тредс каждый пятый пост про «хочу переехать в Белоруссию». Уже тошнит от этого.

Бывает, появляются посты, что негативно к их переезду относятся только те, кто живет за границей. А мне каждый раз хочется написать: «Сижу в Минске и открыто вам заявляю, что не надо к нам ехать, если ведете себя по-хамски» и все в таком духе.

Потом понимаю, что за это мне еще что-нибудь припишут, делаю глубокий вдох и закрываю Тредс.

Степан, 49 лет. «Ведут себя очень по-хамски»

— Из того, с чем я сталкивался — россияне не имеют контролировать себя в обществе. Причем, по наблюдениям, москвичи и петербуржцы приезжают строить бизнес или покупают квартиры, и уезжают. У кого есть деньги — отдыхают и живут в других странах. А к нам едут из более мелких городов. К сожалению, многие ведут себя очень по-хамски.

Светлана, 53 года. «Когда вижу опросы россиян, хочется аж телефон разбить»

— Я категорически против. Нечего к нам ездить и устанавливать свои правила. Когда вижу цены на аренду и покупку квартир, дурно становится. Государство говорит рожать, но как молодой семье купить квартиру?

Далее, мы сейчас не можем поехать в санаторий. По семь-девять тысяч стоят путевки. Санатории забиты нашими «братьями» в кавычках, и это омерзительно. Своим гражданам надо предоставлять эту возможность.

Я сама люблю Питер и раньше ездила. Но сейчас — нет. Это страна-агрессор. И когда вижу опросы, где россияне говорят: «Ну ничего, выдержим, главное, что у нас есть оружие», хочется аж телефон разбить. У меня аж давление поднялось от разговора…

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com