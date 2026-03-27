Власти Беларуси отдали бюджетные места в вузах россиянам 13 27.03.2026, 11:15

Режим считает, что белорусским абитуриентам это уже не нужно.

Министерство образования Беларуси сообщило, что на 2026 год утвердило перечень специальностей в белорусских вузах, куда граждане России могут поступать на бюджетные места, то есть бесплатно.

При этом российские абитуриенты обязаны предоставить свои результаты российского ЕГЭ.

Цифры 2026 года:

30 вузов готовы принять студентов

Более 850 бюджетных мест

131 специальность

Больше всего мест выделили в таких вузах:

БГСХА (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия) – 93 места

БГУ (Белорусский государственный университет) – 82 места

ГрГУ им. Я. Купалы (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) – 73 места

Среди самых популярных специальностей, на которых ждут российских абитуриентов в Беларуси, по мнению чиновников Министерства образования, — инженерные, сельскохозяйственные и естественнонаучные направления.

