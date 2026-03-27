Власти Беларуси отдали бюджетные места в вузах россиянам

Власти Беларуси отдали бюджетные места в вузах россиянам13
- 27.03.2026, 11:15
Режим считает, что белорусским абитуриентам это уже не нужно.
Министерство образования Беларуси сообщило, что на 2026 год утвердило перечень специальностей в белорусских вузах, куда граждане России могут поступать на бюджетные места, то есть бесплатно.
При этом российские абитуриенты обязаны предоставить свои результаты российского ЕГЭ.
Цифры 2026 года:
30 вузов готовы принять студентов
Более 850 бюджетных мест
131 специальность
Больше всего мест выделили в таких вузах:
БГСХА (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия) – 93 места
БГУ (Белорусский государственный университет) – 82 места
ГрГУ им. Я. Купалы (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) – 73 места
Среди самых популярных специальностей, на которых ждут российских абитуриентов в Беларуси, по мнению чиновников Министерства образования, — инженерные, сельскохозяйственные и естественнонаучные направления.