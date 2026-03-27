31 марта 2026, вторник, 12:40
2
  • 27.03.2026, 11:23
  • 1,456
Atlantic Council: Только дополнительное давление может подтолкнуть Путина к миру

Россия не снижает военной активности.

Несмотря на более чем год переговоров под эгидой США, перспективы завершения войны в Украине остаются туманными. Аналитики отмечают: Россия не демонстрирует готовности к компромиссу и использует дипломатические контакты скорее для затягивания времени и ослабления единства Запада, пишет Atlantic Council, (перевод — сайт Charter97.org).

Скепсис Киева в отношении переговоров во многом обусловлен прошлым опытом. С момента обретения независимости Украина подписала с Россией ряд соглашений о территориальной целостности, однако это не помешало Москве начать агрессию в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022-м.

По оценкам экспертов, Кремль продолжает придерживаться максималистских целей, фактически исключающих сохранение независимой Украины. На фоне переговоров Россия не снижает военной активности, армия ведет наступательные действия, регулярно пополняя личный состав, а удары по гражданской инфраструктуре усиливаются. По данным ООН, 2025 год стал самым смертоносным для мирного населения с начала войны.

Дополнительную тревогу вызывает внешнеполитическая активность Москвы. Сообщается о ее поддержке Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что усиливает риски глобальной нестабильности.

Эксперты считают, что текущая стратегия России направлена на истощение Украины и раскол западной коалиции. В случае успеха это может привести не к миру, а к усилению военной мощи Москвы и росту угроз для Европы.

В этих условиях ключевым инструментом давления остается усиление военной помощи Киеву, включая дальнобойные системы, а также ужесточение санкций против российской экономики, в частности в энергетическом секторе.

По мнению аналитиков, без увеличения давления на Кремль переговорный процесс не приведет к реальному миру, а затягивание конфликта лишь усугубит международную безопасность.

популярное за неделю

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин