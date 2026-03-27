Белорус объявил сухую голодовку у посольства США в Вильнюсе 6 27.03.2026, 18:03

Он требует спасти политзаключенного Степана Латыпова.

В Вильнюсе прошел одиночный пикет белоруса Александра Андрушкевича возле посольства США, сообщает блогер «Серый кот».

26 марта он объявил сухую голодовку и требует, чтобы администрация США в ходе переговоров с режимом Лукашенко повлияла на судьбу политзаключенного Степана Латыпова.

По словам участника акции, он простоял в одиночном пикете с 16:00 до 22:00. После 22:00 Александр Андрушкевич снял пикет в соответствии с литовским законодательством, однако сухую голодовку не прекратил.

Пикетирование посольства продолжается сегодня.

Минчанин Александр Андрушкевич был задержан 14 апреля 2022 года. Ему предъявили обвинение по ст. 342 УК за участие в послевыборных акциях протеста. Мужчина был помещен в СИЗО-1. 29 августа 2022 г. состоялся суд: Александра признали виновным и приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в ИУОТ.

Александр покинул Беларусь и сейчас проживает в Литве.

Ранее стало известно, что политзаключенный Степан Латыпов предпринял третью попытку покончить с собой. Как сообщает ПЦ «Вясна», после перевода в исправительную колонию № 22 его сначала поместили в карцер, а затем в помещение камерного типа, где он перерезал себе вены. Латыпов уже пытался совершить суицид в зале суда и во время заключения под давлением администрации.

