Китай размещает истребители-дроны возле Тайваньского пролива 4 27.03.2026, 11:34

На авиабазах зафиксировано около 200 самолетов.

Китай разместил устаревшие сверхзвуковые истребители, переоборудованные в ударные беспилотники, на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно отчету Института аэрокосмических исследований Митчелла, спутниковые снимки этих аэродромов показывают ряды коротких самолетов со стреловидным крылом, по форме соответствующих истребителям J-6, которые впервые летали в ВВС Китая в 1960-х годах.

Старший научный сотрудник Института Митчелла Дж. Майкл Дам заявил, что китайские вооруженные силы развернули примерно 200 или более устаревших истребителей, переоборудованных в беспилотники, на аэродромах вблизи Тайваньского пролива.

Эти истребители-дроны способны нести боевую нагрузку или использоваться как ложные цели для перегрузки радаров и зенитных комплексов Тайваня.

Беспилотники зафиксированы на базах в провинциях Фуцзянь и Гуандун. Их близость к медианной линии пролива позволяет Китаю проводить массированные вылеты за считанные минуты.

Эксперты отмечают, что в случае конфликта Китай может использовать эти дешевые дроны как первую волну атаки, чтобы заставить Тайвань потратить дорогие ракеты ПВО на устаревшую технику, открывая путь для современных истребителей J-20.

Министерство обороны Тайваня заявило, что внимательно следит за ситуацией и уже внедряет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «умные» системы перехвата, чтобы различать настоящие угрозы от дронов-мишеней.

