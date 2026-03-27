«По-моему, это беспредел» 6 27.03.2026, 11:51

Белорусы удивляются подорожанию проезда в общественном транспорте.

Белоруска пожаловалась в Threads, что из-за роста цен на пригородный транспорт дорога на работу в Минск из Смолевичей стала ощутимо бить по карману. Расходы в месяц, согласно расчетам, увеличились на четверть и достигли 200 рублей, пишет «Зеркало».

«Жители «городов-спутников», вы тоже вчера офигели от новой стоимости проезда на автобусе до Минска? Езжу на работу в Минск меньше двух лет, подорожание транспорта за это время было уже дважды примерно на 20−30 копеек, но в этот раз это побило все рекорды. Если умножить на количество рабочих дней (21), то получается, что в месяц на проезд будет уходить примерно на 45 рублей больше. Автобус теперь стоит больше, чем маршрутка (4,5 рубля), хотя вмещает в три раза больше пассажиров. По-моему, это беспредел», — написала белоруска.

Она показала фото купленного билета. На нем видно, что дорога обходится в 4,77 рубля. Это значит, что за 21 рабочий день дорога туда и обратно жительнице города-спутника будет обходиться в 200,34 рубля.

До недавнего повышения одна поездка обходилась в 3,75 рубля, уточнила она в комментариях. Значит, за то же количество рабочих дней выходило 157,5 рубля. То есть на 43 рубля меньше, чем сейчас.

Некоторых комментаторов удивила такая цена, другие же задались вопросом, почему люди не работают в своих городах.

«Ни в коем случае не хейт, мне просто интересно. А почему не хотите работать в своем городе? Предложений нет или разница в зарплате существенная?»

«Офигеть! И так кататься дорого каждый день с такой ценой, а сейчас еще и дороже дорогой маршрутки».

«Маршрутка с 30 апреля будет стоить 5,5».

Напомним, вслед за столицей в марте подорожал проезд в пригородных автобусах. Официально предельные максимальные тарифы выросли на три копейки по сравнению с прежними ставками. После повышения проезд 1 км в обычном регулярном сообщении обходится в 14 копеек (вместо 11), в скоростном регулярном сообщении — 16 (раньше — 13 копеек), а в экспрессном — 17 (раньше — 14 копеек).

К примеру, поездка на расстояние 20 км стала стоить 2,8 рубля вместо предыдущих 2,2 рубля.

Регионы также повысили стоимость проезда в общественном транспорте.

