БелАЗ начал испытания беспилотных машин 4 27.03.2026, 11:59

На предприятии тестируют новую технику.

В Беларуси сделали серьезную заявку на технологический прорыв. На БелАЗе начали испытания беспилотных машин. Об этом сообщил официальный Telegram-канал предприятия.

Испытания проходят на специальном полигоне БелАЗа, где тестируют инновационную технику. За первым обкатом лично наблюдал генеральный директор предприятия Сергей Лесин.

И, судя по его словам, это не просто эксперимент.

«Для БелАЗа производство беспилотной техники – это стратегический фундамент развития на десятилетия вперед», – подчеркнул он.

По сути, речь идет о полной смене подхода в горнодобывающей отрасли.

В компании прямо говорят: будущее – за цифровыми технологиями и автономной техникой. И ставка делается на собственные разработки.

«Мы понимаем, что будущее горнодобывающей отрасли – в полной цифровизации. И сегодня мы делаем ставку на собственные разработки и глубокую кооперацию с партнерами из Союзного государства. Наши интеллектуальные системы управления и программное обеспечение позволяют нам быть полностью независимыми от западных технологий», – отметил Лесин.

Проще говоря, Беларусь пытается не просто догнать, а встроиться в глобальную гонку беспилотных технологий.

Проект же стал результатом сотрудничества сразу нескольких игроков: БелАЗа, Объединенного института машиностроения НАН Беларуси и IT-компании «ИнДев Солюшенс»

