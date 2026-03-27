31 марта 2026, вторник, 12:47
Нефть рекордно подешевела после заявлений Трампа

  • 27.03.2026, 12:00
Нефть рекордно подешевела после заявлений Трампа

Надежда на перемирие снижает цены.

Цены на нефть показали самое стремительное недельное снижение за шесть месяцев после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит атаки по энергетике Ирана на 10 дней.

Об этом сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent упали на 84 цента, или 0,8%, до 107,17 доллара за баррель по состоянию на 03:53 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate потеряли 1,02 доллара, или 1,1%, до 93,46 доллара за баррель.

Оба бенчмарка торговались на 4,6% ниже за неделю, несмотря на то, что Brent вырос на 5,7%, а WTI - на 4,6% в четверг из-за опасений относительно дальнейшей эскалации войны.

«Несмотря на разговоры о деэскалации, нефть торгуется на основе продолжительности войны, а не только заголовков. Любой прямой ущерб нефтяной инфраструктуре или длительный конфликт могут заставить рынки быстро пересмотреть цену», - сказала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

По словам экспертов, война лишила мир 11 млн баррелей нефти в день, а Международное энергетическое агентство описывает этот кризис как худший, чем два нефтяных шока 1970-х годов и российско-украинская война за газ вместе взятые.

Аналитики Macquarie Group заявили, что если война скоро начнет угасать, цены на нефть быстро упадут в ближайшие месяцы, но все еще останутся выше доконфликтного уровня. Однако, по их словам, цены могут вырасти до 200 долларов, если война затянется до конца июня.

«С каждым днем давление на рынок растет. Азиатские страны используют буферные запасы и взвешивают корректировки спроса», - сказал Мукеш Сахдев, основатель и генеральный директор австралийской консалтинговой компании XAnalysts.

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин