Украина — «дроновая сверхдержава» и идеальный партнер для стран Залива 27.03.2026, 12:08

Сотрудничество выходит за рамки только беспилотников.

Война на Ближнем Востоке усилила внимание к Украине как к одному из мировых лидеров в области беспилотных технологий. На фоне атак иранских дронов Киев уже начал помогать странам Персидского залива, направляя специалистов для усиления обороны, что открывает перспективы более широкого технологического сотрудничества. Этот курс подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию 26 марта, пишет Atlantic Council, (перевод — сайт Charter97.org).

С начала полномасштабной войны в 2022 году Украина радикально изменила подход к ведению боевых действий. От самодельных FPV-дронов до морских беспилотников, вытеснивших российский флот из Черного моря, украинские разработки доказали эффективность асимметричной войны.

Ключевое преимущество Украины — скорость инноваций. Инженеры модернизируют дроны за считанные дни, а опыт с поля боя сразу внедряется в новые решения. Такой гибкий подход привлек внимание стран региона, которые вложили сотни миллиардов долларов в традиционные вооружения, но столкнулись с уязвимостью перед дешевыми дронами.

Для государств Персидского залива, стремящихся диверсифицировать экономику и развивать собственные технологии, украинский опыт представляет особую ценность. В свою очередь, Украина нуждается в инвестициях, инфраструктуре и выходе на глобальные рынки.

Потенциальное сотрудничество выходит за рамки дронов и включает ИИ, радиоэлектронную борьбу и программные решения. Однако оно связано с рисками: страны региона сохраняют связи с Россией и Китаем, что вызывает опасения у США и ЕС по поводу утечки технологий.

Эксперты считают, что при прозрачных правилах и контроле такое партнерство может стать взаимовыгодным, Украина получит ресурсы для восстановления, а страны Залива — доступ к передовым военным и гражданским технологиям.

