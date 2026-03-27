31 марта 2026, вторник, 12:47
Численность населения Гомеля упала ниже 500 тысяч

  27.03.2026, 12:14
Численность населения Гомеля упала ниже 500 тысяч

Второй город Беларуси теряет людей.

По состоянию на 1 января 2026 года официальная численность населения Гомеля — второго по величине города Беларуси — составила 499 853 человека. Это значит, что впервые с 2010 года цифра опустилась ниже полумиллиона человек.

Численность населения Гомеля росла до развала СССР, по состоянию на 1989 год в городе насчитывалось 512 тысяч человек. В течение 1990- 2000‑х цифра держалась ниже символической границы, а в 2011‑м выросла снова.

Пиком для Гомеля стал 2018 год — почти 536 тысяч человек. А теперь снова началось вымирание населения.

