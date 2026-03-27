Испания платит до 15 тысяч евро за переезд

Испания платит до 15 тысяч евро за переезд1
- 27.03.2026, 12:25
Новым жителям предлагают деньги и жилье в малых городах.
Переезд в Испанию может принести до 15 тысяч евро. Программы для новых жителей предлагают доступное жилье, теплый климат и финансовую поддержку.
Испания запускает программы, которые могут буквально изменить жизнь. За переезд в малонаселенные деревни новым жителям готовы выплачивать до 15 тысяч евро. Инициатива направлена на оживление сельских регионов, где население сокращается из-за оттока молодых людей в крупные города.
Одним из самых обсуждаемых предложений стала программа в регионе Эстремадура. Здесь цифровым кочевникам предлагают гранты до 15 тысяч евро при условии, что они проживут в районе не менее двух лет. Взамен людям гарантируют спокойную жизнь, более теплый климат и значительно больше солнечных дней в году. Об этом в Instagram сообщает Madrid Explore.
Сколько стоит жизнь и какие условия
Переезд в такие регионы привлекает не только выплатами. Стоимость жизни здесь заметно ниже, чем в крупных городах. Например, аренда трехкомнатного дома может обойтись примерно в 690 евро (почти 35 тысяч гривен) в месяц, что делает такие локации особенно привлекательными для удаленных работников и семей.
При этом местные власти рассчитывают не просто привлечь новых жителей, а восстановить экономическую активность в деревнях, где многие дома пустуют и инфраструктура постепенно приходит в упадок.
Европа платит за переезд
Испания является не единственной страной, предлагающей деньги за смену места жительства. Похожие программы действуют и в других частях Европы.
Так, на итальянском острове Сардиния можно получить до 15 тысяч евро за переезд в небольшие населенные пункты. Дополнительно семьи с детьми могут рассчитывать на выплаты около 600 евро в месяц за первого ребенка и 400 евро за второго до достижения ими пятилетнего возраста.
В Тоскане действует программа, по которой новым жителям могут компенсировать до 50% арендной платы в течение двух лет или предоставить гранты на покупку жилья, но при условии, что человек останется жить там не менее десяти лет.