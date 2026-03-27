Новый премьер-министр Непала, бывший рэпер Балендра Шах, принес присягу 27.03.2026, 12:37

Балендра Шах

Теперь молодому политику предстоит непростой выбор.

В Непале к власти пришел 35-летний рэпер и политик Балендра Шах, известный как «Balen». Его инаугурация стала символом победы молодого поколения. На выборах 5 марта уверенно победила партия «Rastriya Swatantra Party» (RSP), обещавшая покончить с коррупцией старой элиты, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org) .

Шах стал лицом этой перемены — его популярность выросла еще во время работы мэром Катманду, а тексты песен отражали недовольство молодежи коррупцией и отсутствием перспектив.

Однако уже в первые дни на посту премьер-министра он столкнулся с серьезным вызовом. В центре внимания — расследование масштабных беспорядков сентября прошлого года, сопровождавшихся расстрелами протестующих и волной поджогов по всей стране.

8 сентября силовики открыли огонь по демонстрантам, погибло 19 человек. На следующий день по стране прокатилась скоординированная серия поджогов, были уничтожены тысячи зданий, включая правительственные учреждения и полицейские участки. Погибли десятки людей.

В распоряжение СМИ попал доклад комиссии, который призывает расследовать действия бывшего премьер-министра и силовиков в связи с расстрелами. Однако по событиям второго дня — массовым поджогам — конкретные виновные не названы.

Дополнительное давление создают возможные связи отдельных членов RSP с беспорядками, включая одного из лидеров партии Раби Ламичхане, ранее фигуранта уголовных дел.

Теперь новому премьеру предстоит непростой выбор — добиться справедливости и наказания виновных или потерять доверие тех, кто привел его к власти.

