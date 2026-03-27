«Коммерсант»: Отмена санкций США против «Беларуськалия» не расширит его экспорт 4 27.03.2026, 12:44

Аналитики не ждут увеличения поставок.

В России попытались оценить влияние решения администрации Трампа снять санкции с некоторых компаний и банков в Беларуси. Одним из самых громких пунктов стала отмена санкций в отношении «Беларуськалия».

Источник российского издания «Коммерсант» заявил, что на рынке не ожидается заметного экономического эффекта от снятия санкций с «Беларуськалия», так как экспорт его продукции никогда не останавливался. Единственный плюс, который видит эксперт, — стабилизация цены из-за повышения конкуренции.

«Но все же небольшое положительное влияние на региональные рынки будет через сдерживание роста цен», — считает анонимный собеседник газеты.

Такого же мнения придерживается и ведущий аналитик рынка удобрений MMI (аналитическое агентство) Александр Воронцов. Он считает, что снятие санкций станет позитивным политическим сигналом, хотя на мировой рынок удобрений почти не повлияет.

По данным «Коммерсанта», в 2025 году Беларусь отправила через Россию порядка 11,9 млн тонн хлористого калия (хлорида калия). На порт Бронка пришлось 50% отгрузок, на Усть-Лугу — 25%, на железнодорожную отправку в Китай и страны СНГ (Содружество Независимых Государств) — 9%, на АО ПКС (Петербургский контейнерный сервис, Санкт-Петербург) — 8%, на «БазисПорт» (Санкт-Петербург) — 7%. Для сравнения, в 2020 году производство калия в Беларуси составляло 12,2 миллиона тонн.

