закрыть
31 марта 2026, вторник, 13:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Смоленском разливали фейковую Coca-Cola «из Беларуси»

5
  • 2,046
Фото: МВД России

Напиток гнали в антисанитарных цехах и отправляли в Москву.

В Смоленской области работало подпольное производство контрафактной Coca-Cola. Как сообщили в МВД России, его организовал бывший директор завода, который сейчас проходит процедуру банкротства.

Полицейские обнаружили в городе Рудня полноценную автоматизированную линию. Около 20 человек без медкнижек выпускали напиток в антисанитарных условиях, производство шло в две смены.

Пластиковую тару делали прямо на месте, а крышки и этикетки привозили из другого региона. Готовую продукцию отправляли в Москву. При этом на бутылках указывали, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане или Беларуси.

Во время обысков изъяли почти 38 тысяч двухлитровых бутылок, готовых к продаже, а также около 11 тысяч бутылок в грузовике. Кроме того, нашли рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документацию.

По оценке правообладателя, ущерб составил около 6 миллионов российских рублей (около 210 тысяч белорусских рублей). Возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
