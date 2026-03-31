Под Смоленском разливали фейковую Coca-Cola «из Беларуси»5
Напиток гнали в антисанитарных цехах и отправляли в Москву.
В Смоленской области работало подпольное производство контрафактной Coca-Cola. Как сообщили в МВД России, его организовал бывший директор завода, который сейчас проходит процедуру банкротства.
Полицейские обнаружили в городе Рудня полноценную автоматизированную линию. Около 20 человек без медкнижек выпускали напиток в антисанитарных условиях, производство шло в две смены.
Пластиковую тару делали прямо на месте, а крышки и этикетки привозили из другого региона. Готовую продукцию отправляли в Москву. При этом на бутылках указывали, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане или Беларуси.
Во время обысков изъяли почти 38 тысяч двухлитровых бутылок, готовых к продаже, а также около 11 тысяч бутылок в грузовике. Кроме того, нашли рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документацию.
По оценке правообладателя, ущерб составил около 6 миллионов российских рублей (около 210 тысяч белорусских рублей). Возбуждено уголовное дело.