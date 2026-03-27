«Насыпали какую-то косу, перекрыли проход от дамбы» 27.03.2026, 13:13

5,500

На Минском море изменился берег — минчане не понимают, что происходит.

Среди поклонников Минского моря нешуточный переполох. «Как вы относитесь к закрытию перехода от дамбы на море?», «Это же самый бюджетный вариант добраться до моря, чтобы избежать вечных пробок в сторону 5 пляжа», «Целую косу насыпали возле дамбы», — переживают минчане. Привычный вид любимого Заславского водохранилища и правда изменился. Но все происходит не просто так, об этом пишет Onlíner.

Еще в конце лета прошлого года Минское море начало мельчать. За считанные дни уровень воды заметно снизился. Осушают что ли, задавались вопросом отдыхающие. Тогда же выяснилось, что слив воды — не чье-то баловство, а первый шаг к большому ремонту.

Дамбу поставили на реконструкцию. В этом году работы продолжились. Официально они называются «Реконструкция водосброса-плотины с модернизацией здания гидроэлектростанции «Гонолес» на Заславском водохранилище». Заказчиком реконструкции выступает «Гордорстрой».

Работы ведутся за счет средств бюджета. Удовольствие, прямо скажем, недешевое: сметная стоимость составляет почти 20 млн рублей. Скорого решения вопроса ждать не приходится: процесс требует времени. Согласно паспорту объекта, начавшиеся в январе 2026 года работы будут завершены только в мае 2027 года. При этом пока непонятно, будет ли все это время перекрыт один из подходов к воде.

Onlíner обратился за комментарием по ситуации в «Гордорстрой». Однако оперативно получить ответы на вопросы не получилось. Мы отправили официальные запросы в организацию и Мингорисполком. Как только наступит ясность — все вам расскажем.

