«Русский дом» в Праге забросали коктейлями Молотова 10 27.03.2026, 13:26

Всего было шесть коктейлей Молотова.

В Праге неизвестный бросил в здание "Русского дома" несколько бутылок с зажигательной смесью.

Об этом пишет издание Novinky, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В ночь на 27 марта поступило сообщение, что неизвестный злоумышленник бросил в здание несколько коктейлей Молотова.

Директор «Русского дома» Игорь Гиренко позже сообщил, что всего было шесть коктейлей Молотова, но взорвались только три.

«Мы разыскиваем злоумышленника, которого подозреваем в умышленном повреждении имущества», — отметили в полиции.

Издание напоминает, что «Русский дом» управляется российским государственным агентством «Россотрудничество», которое было внесено в европейский санкционный список после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году за распространение прокремлевской пропаганды.

«В течение последних нескольких лет деятельность пражского центра под видом культуры расширилась и теперь включает систематическое продвижение прокремлевских нарративов и политических взглядов.

Согласно выводам сайта investigatecase.cz, центр также заказал перевод ряда листовок, которые распространяли ложную информацию о войне в Украине», — пишет издание.

В таких листовках рассказывали о якобы «нацистских подразделениях» в Украине и распространяли другие нарративы российской пропаганды.

Реакция РФ

Представительница МИД России Мария Захарова назвала атаку «варварским актом».

