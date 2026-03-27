Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве 1 27.03.2026, 13:35

Что предусматривает документ?

Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии заключили важную договоренность об оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что перед началом встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ.

Соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Президент отметил, что Украина готова делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.

«Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным», - подчеркнул он.

Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество

