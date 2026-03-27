Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве1
- 27.03.2026, 13:35
Что предусматривает документ?
Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии заключили важную договоренность об оборонном сотрудничестве.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал, что перед началом встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ.
Соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.
Президент отметил, что Украина готова делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.
«Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным», - подчеркнул он.
Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество