закрыть
31 марта 2026, вторник, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси выпустили молоко с «защитой от мошенников»

12
  27.03.2026, 13:41
  • 5,716
В Беларуси выпустили молоко с «защитой от мошенников»

Как это работает?

В магазинах Беларуси появится молоко и кефир с «защитой от мошенников». Чем они отличаются от обычного, рассказали в Telegram-канале УВД Гродно.

Необычный продукт выпустили управление по противодействию киберпреступности УВД совместно с ОАО «Молочный мир».

Было добавлено предупреждение на этикетке. На вкус и качество продукта это никак не повлияло.

«Скажи нет телефонным мошенникам!» – призывает каждая бутылка.

В милиции считают, что такие товары повседневного спроса позволяют эффективно привлечь внимание широкой аудитории к актуальной проблеме.

Это не первая коллаборация. Похожую продукцию уже выпускали в 2025 году – тогда она получила положительный отклик у пользователей соцсетей.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

