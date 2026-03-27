В Беларуси выпустили молоко с «защитой от мошенников»12
- 27.03.2026, 13:41
- 5,716
Как это работает?
В магазинах Беларуси появится молоко и кефир с «защитой от мошенников». Чем они отличаются от обычного, рассказали в Telegram-канале УВД Гродно.
Необычный продукт выпустили управление по противодействию киберпреступности УВД совместно с ОАО «Молочный мир».
Было добавлено предупреждение на этикетке. На вкус и качество продукта это никак не повлияло.
«Скажи нет телефонным мошенникам!» – призывает каждая бутылка.
В милиции считают, что такие товары повседневного спроса позволяют эффективно привлечь внимание широкой аудитории к актуальной проблеме.
Это не первая коллаборация. Похожую продукцию уже выпускали в 2025 году – тогда она получила положительный отклик у пользователей соцсетей.