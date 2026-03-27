В Беларуси выпустили молоко с «защитой от мошенников» 27.03.2026, 13:41

Как это работает?

В магазинах Беларуси появится молоко и кефир с «защитой от мошенников». Чем они отличаются от обычного, рассказали в Telegram-канале УВД Гродно.

Необычный продукт выпустили управление по противодействию киберпреступности УВД совместно с ОАО «Молочный мир».

Было добавлено предупреждение на этикетке. На вкус и качество продукта это никак не повлияло.

«Скажи нет телефонным мошенникам!» – призывает каждая бутылка.

В милиции считают, что такие товары повседневного спроса позволяют эффективно привлечь внимание широкой аудитории к актуальной проблеме.

Это не первая коллаборация. Похожую продукцию уже выпускали в 2025 году – тогда она получила положительный отклик у пользователей соцсетей.

