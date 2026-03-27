The Telegraph: Украина сорвала план Путина 2 27.03.2026, 13:53

По энергетической дипломатии Кремля нанесен удар.

Самый масштабный удар Украины по России в этом году охватил резервуары с сырой нефтью и нефтепродуктами в важнейшем российском нефтяном порту Усть-Луга, а также погрузочное оборудование, окрасив небо над балтийским портом в оранжевый цвет. Беспилотники преодолели последовательные эшелоны российской ПВО, охватывающие Брянскую, Смоленскую, Псковскую области и Санкт-Петербург, в своем полете на расстояние 1000 километров, прежде чем нанести, судя по всему, прямые попадания.

Второй за несколько дней удар по ключевому нефтяному объекту стал не только позорным провалом обороны России, пишет The Telegraph. Пока пламя бушевало на терминале, оно также сжигало казну Кремля – Украина истощила критический источник доходов именно тогда, когда кремлевский диктатор Владимир Путин нуждался в нем больше всего.

Влияние войны в Иране

До начала войны в Иране 28 февраля доходы России от нефти и газа упали на 47 процентов по сравнению с предыдущим годом, баррели продавались Индии по цене в треть от рыночной, а национальный дефицит уже достиг 91 процента от целевого показателя на 2026 год. Аналитики задавались вопросом, как долго Путин сможет поддерживать свою дорогостоящую войну при замедлении военных расходов из-за нехватки финансов.

Но с тех пор как США и Израиль начали войну в Иране, Москва зарабатывала около 760 миллионов долларов в день на продажах нефти и газа, что в общей сложности составило почти 24 миллиарда долларов в марте, пишет СМИ. Пользуясь стремительным ростом спроса, смягчением санкций и не затронутая закрытием Ормузского пролива, Россия превратилась в неожиданного победителя иранского конфликта, наживаясь на лихорадочном рынке, лишенном примерно одной пятой части поставок.

Москва полагается на нефть и газ более чем на 60 процентов своего экспорта и почти на треть государственных доходов, и этот примечательный разворот стал благом для российской экономики и военных амбиций. Это также вызвало типично самодовольные заявления из Кремля, насмехающегося над Европой предложениями возобновить поставки нефти на континент.

Удар по энергетической дипломатии Кремля

Украина опасалась, что дефицит энергии может вынудить Запад к сближению с Москвой и укрепить позиции Путина на поле боя и в залах переговоров. К тому же, ранее в этом месяце премьер-министр Бельгии призвал к «здравомыслящей» нормализации отношений с Россией, чтобы «вернуть доступ к дешевой энергии».

Но теперь Украина нанесла сильный удар по восстановившейся России своими атаками на энергетическую инфраструктуру. С помощью яростной кампании против удаленных объектов Киев надеется гарантировать, что лишние миллиарды не дойдут до Кремля.

В результате атаки, а также предыдущих повреждений трубопроводов и серии недавних захватов танкеров, на этой неделе было остановлено около 40 процентов российских мощностей по экспорту нефти. Согласно отчету Reuters, это стало худшим сбоем в поставках нефти в современной истории России.

Масштаб повреждений инфраструктуры на Балтике

Усть-Луга и соседний экспортный узел Приморск, которые вместе обрабатывают 1,7 миллиона баррелей нефти в день, были вынуждены приостановить работу из-за налета дронов. Узкие места в экспорте, вызванные ударами беспилотников, могут поставить под угрозу 400 000 баррелей в день на четырех российских НПЗ – Кириши, Ярославль, Москва и Рязань.

Россия пыталась настаивать на том, что ущерб в тщательно охраняемом Приморске, ее крупнейшем узле экспорта нефти на Балтике, был незначительным. Однако спутниковые снимки свидетельствовали об обратном, показывая как минимум четыре разрушенных резервуара для хранения нефти, извергающих густой черный дым.

И Киев не выказывает признаков ослабления усилий, подчеркивают журналисты. Впоследствии силы беспилотных систем Украины подтвердили, что их целью стал ориентированный на экспорт нефтеперерабатывающий завод в Киришах, расположенный чуть более чем в 100 километрах от Санкт-Петербурга.

Завод перерабатывает 6,6 процента от общего объема нефтепереработки в России, что составляет около 350 000 баррелей в день, по данным Reuters. Несколько часов спустя морской дрон атаковал подсанкционный танкер с сырой нефтью вблизи стамбульского пролива Босфор, который вышел из российского порта Новороссийск с одним миллионом баррелей нефти – почти полной загрузкой.

Интенсификация кампании дальних ударов

Украина ведет кампанию глубоких ударов по нефтегазовой отрасли России более двух лет, стремясь опустошить военную казну Кремля, отрезав его от отрасли, которая его обогащает. Но атаки, похоже, усиливаются по мере того, как Украина расширяет производство оружия. За первые два месяца 2026 года внутри России было нанесено более 40 ударов, в основном по нефтегазовой инфраструктуре, что вдвое превышает интенсивность атак 2025 года.

Максим Безносюк, эксперт по стратегической политике, специализирующийся на России и Украине, отметил, что Киев повысил свою эффективность, расширив фокус с нефтеперерабатывающих заводов на «нефтяную систему, которую Россия использует для переработки, транспортировки и экспорта сырья».

"Это серьезное развитие событий, так как более высокие мировые цены на нефть в противном случае дали бы Кремлю больше возможностей для покрытия военных расходов», – подчеркнул он. «На практике более широкий эффект, по-видимому, заключается в том, что Кремлю становится труднее полностью конвертировать текущее ралли цен в дополнительные военные расходы».

Тем не менее, Безносюк предостерег от рассмотрения этой кампании как «нокаутирующего удара». Он разъяснил: «У России все еще есть восточные экспортные маршруты в Азию, а общий размер ее нефтяного сектора означает, что он не может быть серьезно нарушен несколькими ударами по отдельности».

