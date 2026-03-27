Очереди на границе с ЕС резко выросли

Очереди на границе с ЕС резко выросли1
- 27.03.2026, 13:59
Более тысячи машин скопились на выезде из Беларуси.
Перед выходными днями более 900 фур и 300 легковых авто ожидают въезда в Литву и Польшу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 27 марта.
По данным ГПК, перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 640 большегрузов.
Около 300 фур ожидают въезда в ЕС перед польскими погранпереходами Кукурыки (Козловичи) и Бобровники (Берестовица). На сопредельную территорию по этим маршрутам проследовало 38% грузовиков.
Что касается легковушек, перед всеми польскими пунктами пропуска насчитывается 330 авто.