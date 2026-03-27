закрыть
31 марта 2026, вторник, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очереди на границе с ЕС резко выросли

  • 27.03.2026, 13:59
Очереди на границе с ЕС резко выросли
иллюстративное фото PAP

Более тысячи машин скопились на выезде из Беларуси.

Перед выходными днями более 900 фур и 300 легковых авто ожидают въезда в Литву и Польшу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 27 марта.

По данным ГПК, перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 640 большегрузов.

Около 300 фур ожидают въезда в ЕС перед польскими погранпереходами Кукурыки (Козловичи) и Бобровники (Берестовица). На сопредельную территорию по этим маршрутам проследовало 38% грузовиков.

Что касается легковушек, перед всеми польскими пунктами пропуска насчитывается 330 авто.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

