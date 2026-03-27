31 марта 2026, вторник, 15:14
Ребенок решил попить «воды» из бутылки — попал в реанимацию

1
  27.03.2026, 14:14
  • 7,842
Случай произошел в Копыльском районе.

Мальчик 2017 года рождения из Копыльского района поступил в местную ЦРБ с отравлением. Подробности сообщает «Минская правда».

Случай произошел в агрогородке Тимковичи. Мальчик был у себя дома на участке и заглянул в хозяйственную постройку.

Там стояла бутылка из-под Coca-Cola, но сразу было видно, что внутри не тот напиток. Была в ней прозрачная жидкость, которую ребенок принял за воду.

По итогу мальчик сделал несколько глотков растворителя лакокрасочных материалов.

Благо, отец ребенка быстро узнал о случившемся и сразу доставил его в больницу. Пострадавшего отправили в реанимационное отделение, где и оказали помощь.

По информации медиков, мальчик в сознании, контактен, угрозы его жизни нет. После нескольких дней наблюдения его планируют отпустить домой.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет Копыльское районное отделение СК.

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин