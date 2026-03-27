Ребенок решил попить «воды» из бутылки — попал в реанимацию

Ребенок решил попить «воды» из бутылки — попал в реанимацию1
- 27.03.2026, 14:14
Случай произошел в Копыльском районе.
Мальчик 2017 года рождения из Копыльского района поступил в местную ЦРБ с отравлением. Подробности сообщает «Минская правда».
Случай произошел в агрогородке Тимковичи. Мальчик был у себя дома на участке и заглянул в хозяйственную постройку.
Там стояла бутылка из-под Coca-Cola, но сразу было видно, что внутри не тот напиток. Была в ней прозрачная жидкость, которую ребенок принял за воду.
По итогу мальчик сделал несколько глотков растворителя лакокрасочных материалов.
Благо, отец ребенка быстро узнал о случившемся и сразу доставил его в больницу. Пострадавшего отправили в реанимационное отделение, где и оказали помощь.
По информации медиков, мальчик в сознании, контактен, угрозы его жизни нет. После нескольких дней наблюдения его планируют отпустить домой.
Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет Копыльское районное отделение СК.