Ребенок решил попить «воды» из бутылки — попал в реанимацию 1 27.03.2026, 14:14

Случай произошел в Копыльском районе.

Мальчик 2017 года рождения из Копыльского района поступил в местную ЦРБ с отравлением. Подробности сообщает «Минская правда».

Случай произошел в агрогородке Тимковичи. Мальчик был у себя дома на участке и заглянул в хозяйственную постройку.

Там стояла бутылка из-под Coca-Cola, но сразу было видно, что внутри не тот напиток. Была в ней прозрачная жидкость, которую ребенок принял за воду.

По итогу мальчик сделал несколько глотков растворителя лакокрасочных материалов.

Благо, отец ребенка быстро узнал о случившемся и сразу доставил его в больницу. Пострадавшего отправили в реанимационное отделение, где и оказали помощь.

По информации медиков, мальчик в сознании, контактен, угрозы его жизни нет. После нескольких дней наблюдения его планируют отпустить домой.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет Копыльское районное отделение СК.

