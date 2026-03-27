31 марта 2026, вторник, 15:14
The Guardian: Саудовская Аравия может присоединиться к атакам США по Ирану

  • 27.03.2026, 14:34
Эр-Рияд призвал Вашингтон усилить военную кампанию.

Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединиться к ударам США по Ирану и призывает Вашингтон усилить военную кампанию.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в саудовской разведке.

По данным источника, фактический лидер страны, наследный принц Мухаммед бин Салман, призвал президента США Дональда Трампа не сворачивать войну против Ирана.

Призывы к эскалации

В Эр-Рияде считают текущую военную кампанию «исторической возможностью» для изменения баланса сил на Ближнем Востоке.

Саудовская сторона настаивает не только на продолжении операции, но и на ее расширении.

Возможное участие в боевых действиях

Несмотря на то, что Саудовская Аравия пока не принимает непосредственного участия в войне, которая длится уже почти месяц, эксперты не исключают ее вступления в конфликт.

Это может произойти в случае провала мирных инициатив, в частности при посредничестве Пакистана.

Позиция США

Президент США Дональд Трамп, по данным источников, поддерживает позицию Эр-Рияда и называет наследного принца союзником в противостоянии с Ираном.

популярное за неделю

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин