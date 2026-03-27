The Guardian: Саудовская Аравия может присоединиться к атакам США по Ирану
- 27.03.2026, 14:34
Эр-Рияд призвал Вашингтон усилить военную кампанию.
Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединиться к ударам США по Ирану и призывает Вашингтон усилить военную кампанию.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в саудовской разведке.
По данным источника, фактический лидер страны, наследный принц Мухаммед бин Салман, призвал президента США Дональда Трампа не сворачивать войну против Ирана.
Призывы к эскалации
В Эр-Рияде считают текущую военную кампанию «исторической возможностью» для изменения баланса сил на Ближнем Востоке.
Саудовская сторона настаивает не только на продолжении операции, но и на ее расширении.
Возможное участие в боевых действиях
Несмотря на то, что Саудовская Аравия пока не принимает непосредственного участия в войне, которая длится уже почти месяц, эксперты не исключают ее вступления в конфликт.
Это может произойти в случае провала мирных инициатив, в частности при посредничестве Пакистана.
Позиция США
Президент США Дональд Трамп, по данным источников, поддерживает позицию Эр-Рияда и называет наследного принца союзником в противостоянии с Ираном.