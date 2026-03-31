В Словакии возбудили дело против Фицо по подозрению в государственной измене 2

Иск против политика поддержали тысячи людей.

Правоохранительные органы в Словакии возбудили уголовное дело против премьер-министра Роберта Фицо, подозревая его в государственной измене. Об этом сообщил оппозиционный политик Бранислав Гролинг, которого цитирует Aktuality.

Он отметил, что основанием для этого стало заявление партии SaS, которую возглавляет Гролинг. По словам политика, его поддержали тысячи людей.

«Помимо моих коллег из SaS, к этому уголовному заявлению присоединились более 13 000 человек, что делает его крупнейшим уголовным заявлением в истории», – заявил Гролинг.

Он добавил, что дело уже передано в полицию для проведения расследования. По его словам, речь идет о подозрении не только в государственной измене, но также в злоупотреблении властью, преступлениях против человечности и даже причастности к терроризму.

«Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не замалчивают его», – добавил Гролинг.

Он пояснил, что причиной жалобы на Фицо является его деятельность в сфере энергетической безопасности. В частности – речь идет о прекращении поставок аварийной электроэнергии в Украину. Он пояснил, что это дело стало резонансным благодаря беспрецедентной поддержке общества.

Пророссийские заявления Фицо

Ранее Фицо заявлял, что Словакия может присоединиться к вето Венгрии на выделение Украине 90 млрд евро от Европейского союза. Он также поддержал Орбана и заявил, что «Зеленский не может руководить ЕС».

Он также пытался оправдать министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, который, по данным СМИ, звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями Евросоюза. Он отметил, что каждый может звонить «кому хочет», но в то же время отметил, что не видел никаких доказательств этому.

