Екатерина Андреева передала Трампу письмо о белорусских политзаключенных

Екатерина Андреева передала Трампу письмо о белорусских политзаключенных7
- 27.03.2026, 14:56
Журналистка напомнила, что многие до сих пор остаются за решеткой.
Журналистка Екатерина Андреева направила личное письмо президенту Дональду Трампу, пишет «Белсат». Она благодарит за усилия по освобождению ее и других политзаключенных, но просит продолжать – и освободить всех, включая ее мужа.
Письмо, которое передала журналистка Екатерина Андреева, выражает глубокую признательность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, специальному посланнику Джону Коулу и заместителю помощника государственного секретаря США Кристоферу Смиту за гуманитарные усилия, приведшие к освобождению ее самой и еще 249 белорусских политзаключенных.
Одновременно Екатерина подчеркивает, что многие еще остаются в заключении.
Цитата из письма:
«Считаю, что эта гуманитарная миссия имеет историческое значение. До ваших переговоров с Минском многие из нас потеряли надежду. Мы чувствовали себя вечными заложниками, без ясного будущего и надежды на справедливость. В июне 2025 года, когда я стала свидетелем первых освобождений женщин в рамках договоренностей между Вашингтоном и Минском, надежда вернулась ко мне».
Письмо призывает к продолжению дипломатических усилий ради освобождения всех политзаключенных, включая журналиста Игоря Ильяша.