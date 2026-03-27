31 марта 2026, вторник, 15:14
Екатерина Андреева передала Трампу письмо о белорусских политзаключенных

  • 27.03.2026, 14:56
Екатерина Андреева
Фото: «Белсат»

Журналистка напомнила, что многие до сих пор остаются за решеткой.

Журналистка Екатерина Андреева направила личное письмо президенту Дональду Трампу, пишет «Белсат». Она благодарит за усилия по освобождению ее и других политзаключенных, но просит продолжать – и освободить всех, включая ее мужа.

Письмо, которое передала журналистка Екатерина Андреева, выражает глубокую признательность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, специальному посланнику Джону Коулу и заместителю помощника государственного секретаря США Кристоферу Смиту за гуманитарные усилия, приведшие к освобождению ее самой и еще 249 белорусских политзаключенных.

Одновременно Екатерина подчеркивает, что многие еще остаются в заключении.

Цитата из письма:

«Считаю, что эта гуманитарная миссия имеет историческое значение. До ваших переговоров с Минском многие из нас потеряли надежду. Мы чувствовали себя вечными заложниками, без ясного будущего и надежды на справедливость. В июне 2025 года, когда я стала свидетелем первых освобождений женщин в рамках договоренностей между Вашингтоном и Минском, надежда вернулась ко мне».

Письмо призывает к продолжению дипломатических усилий ради освобождения всех политзаключенных, включая журналиста Игоря Ильяша.

популярное за неделю

В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин