Екатерина Андреева передала Трампу письмо о белорусских политзаключенных 7 27.03.2026, 14:56

8,534

Екатерина Андреева

Фото: «Белсат»

Журналистка напомнила, что многие до сих пор остаются за решеткой.

Журналистка Екатерина Андреева направила личное письмо президенту Дональду Трампу, пишет «Белсат». Она благодарит за усилия по освобождению ее и других политзаключенных, но просит продолжать – и освободить всех, включая ее мужа.

Письмо, которое передала журналистка Екатерина Андреева, выражает глубокую признательность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, специальному посланнику Джону Коулу и заместителю помощника государственного секретаря США Кристоферу Смиту за гуманитарные усилия, приведшие к освобождению ее самой и еще 249 белорусских политзаключенных.

Одновременно Екатерина подчеркивает, что многие еще остаются в заключении.

Цитата из письма:

«Считаю, что эта гуманитарная миссия имеет историческое значение. До ваших переговоров с Минском многие из нас потеряли надежду. Мы чувствовали себя вечными заложниками, без ясного будущего и надежды на справедливость. В июне 2025 года, когда я стала свидетелем первых освобождений женщин в рамках договоренностей между Вашингтоном и Минском, надежда вернулась ко мне».

Письмо призывает к продолжению дипломатических усилий ради освобождения всех политзаключенных, включая журналиста Игоря Ильяша.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com